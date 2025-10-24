Актуальна ціна SENATE сьогодні становить 0,00166448 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SENATE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SENATE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SENATE сьогодні становить 0,00166448 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SENATE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SENATE на MEXC вже зараз.

Докладніше про SENATE

Інформація про ціну SENATE

Офіційний вебсайт SENATE

Токеноміка SENATE

Прогноз ціни SENATE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип SENATE

Ціна SENATE (SENATE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SENATE до USD:

$0,00166448
$0,00166448$0,00166448
+5,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SENATE (SENATE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:14:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SENATE (SENATE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0014464
$ 0,0014464$ 0,0014464
Мін. за 24 год
$ 0,00178074
$ 0,00178074$ 0,00178074
Макс. за 24 год

$ 0,0014464
$ 0,0014464$ 0,0014464

$ 0,00178074
$ 0,00178074$ 0,00178074

$ 5,85
$ 5,85$ 5,85

$ 0,00127208
$ 0,00127208$ 0,00127208

+4,33%

+5,85%

-44,48%

-44,48%

Актуальна ціна SENATE (SENATE) становить $0,00166448. За останні 24 години SENATE торгувався між мінімумом у $ 0,0014464 і максимумом у $ 0,00178074, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SENATE становить $ 5,85, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00127208.

Що стосується короткострокових результатів, то SENATE змінився на +4,33% за останню годину, +5,85% за 24 години та на -44,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SENATE (SENATE)

$ 228,19K
$ 228,19K$ 228,19K

--
----

$ 270,92K
$ 270,92K$ 270,92K

137,53M
137,53M 137,53M

163 289 542,828217
163 289 542,828217 163 289 542,828217

Поточна ринкова капіталізація SENATE — $ 228,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SENATE — 137,53M, зі загальною пропозицією 163289542.828217. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 270,92K.

Історія ціни SENATE (SENATE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SENATE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SENATE до USD становила $ -0,0012040856.
За останні 60 днів зміна ціни SENATE до USD становила $ -0,0012506861.
За останні 90 днів зміна ціни SENATE до USD становила $ -0,012660854505699035.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,85%
30 днів$ -0,0012040856-72,34%
60 днів$ -0,0012506861-75,13%
90 днів$ -0,012660854505699035-88,38%

Що таке SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс SENATE (SENATE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни SENATE (USD)

Скільки коштуватиме SENATE (SENATE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SENATE (SENATE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SENATE.

Перегляньте прогноз ціни SENATE вже зараз!

SENATE до місцевих валют

Токеноміка SENATE (SENATE)

Розуміння токеноміки SENATE (SENATE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SENATE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SENATE (SENATE)

Скільки сьогодні коштує SENATE (SENATE)?
Актуальна ціна SENATE у USD становить 0,00166448 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SENATE до USD?
Поточна ціна SENATE до USD — $ 0,00166448. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SENATE?
Ринкова капіталізація SENATE — $ 228,19K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SENATE?
Циркуляційна пропозиція SENATE — 137,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SENATE?
SENATE досяг історичної максимальної ціни у 5,85 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SENATE?
Історична мінімальна ціна SENATE становила 0,00127208 USD.
Який обсяг торгівлі SENATE?
Актуальний обсяг торгівлі SENATE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SENATE цього року?
SENATE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SENATE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:14:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SENATE (SENATE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 134,28
$111 134,28$111 134,28

+1,11%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 976,08
$3 976,08$3 976,08

+2,56%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16865
$0,16865$0,16865

+10,04%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,78
$192,78$192,78

+0,92%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9020
$19,9020$19,9020

+29,07%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 976,08
$3 976,08$3 976,08

+2,56%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 134,28
$111 134,28$111 134,28

+1,11%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,78
$192,78$192,78

+0,92%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4392
$2,4392$2,4392

+1,25%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 135,03
$1 135,03$1 135,03

+0,45%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6375
$0,6375$0,6375

+537,50%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000780
$0,00000780$0,00000780

+338,20%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,42
$49,42$49,42

+100,56%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5798
$0,5798$0,5798

+93,26%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004004
$0,0004004$0,0004004

+88,33%