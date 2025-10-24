Інформація щодо ціни SENATE (SENATE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,0014464 Макс. за 24 год $ 0,00178074 Рекордний максимум $ 5,85 Найнижча ціна $ 0,00127208 Зміна ціни (за 1 год) +4,33% Зміна ціни (1 дн.) +5,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,48%

Актуальна ціна SENATE (SENATE) становить $0,00166448. За останні 24 години SENATE торгувався між мінімумом у $ 0,0014464 і максимумом у $ 0,00178074, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SENATE становить $ 5,85, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00127208.

Що стосується короткострокових результатів, то SENATE змінився на +4,33% за останню годину, +5,85% за 24 години та на -44,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SENATE (SENATE)

Ринкова капіталізація $ 228,19K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 270,92K Циркуляційне постачання 137,53M Загальна пропозиція 163 289 542,828217

Поточна ринкова капіталізація SENATE — $ 228,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SENATE — 137,53M, зі загальною пропозицією 163289542.828217. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 270,92K.