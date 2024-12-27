Сьогоднішня ціна Ropirito (ROPIRITO)

Поточна ціна Ropirito (ROPIRITO) сьогодні становить 0.00427292 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна ROPIRITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ropirito:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.01K USD

- зміна ціни Ropirito протягом дня — +14.44%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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