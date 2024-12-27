Ціна Ropirito (ROPIRITO)
Поточна ціна Ropirito (ROPIRITO) сьогодні становить 0.00427292 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна ROPIRITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ropirito:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.01K USD
- зміна ціни Ropirito протягом дня — +14.44%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ropirito до USD становила $ +0.00053925.
За останні 30 днів зміна ціни Ropirito до USD становила $ -0.0023453096.
За останні 60 днів зміна ціни Ropirito до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ropirito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053925
|+14.44%
|30 днів
|$ -0.0023453096
|-54.88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ropirito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.20%
+14.44%
+29.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.
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