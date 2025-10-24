Інформація щодо ціни Robotexon (ROX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0029387 $ 0,0029387 $ 0,0029387 Мін. за 24 год $ 0,0030879 $ 0,0030879 $ 0,0030879 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0029387$ 0,0029387 $ 0,0029387 Макс. за 24 год $ 0,0030879$ 0,0030879 $ 0,0030879 Рекордний максимум $ 0,03880303$ 0,03880303 $ 0,03880303 Найнижча ціна $ 0,00291126$ 0,00291126 $ 0,00291126 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) +2,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,09%

Актуальна ціна Robotexon (ROX) становить $0,00308487. За останні 24 години ROX торгувався між мінімумом у $ 0,0029387 і максимумом у $ 0,0030879, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROX становить $ 0,03880303, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00291126.

Що стосується короткострокових результатів, то ROX змінився на +0,21% за останню годину, +2,32% за 24 години та на -6,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robotexon (ROX)

Ринкова капіталізація $ 216,09K$ 216,09K $ 216,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 308,70K$ 308,70K $ 308,70K Циркуляційне постачання 70,00M 70,00M 70,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Robotexon — $ 216,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROX — 70,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 308,70K.