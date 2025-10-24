Актуальна ціна Robotexon сьогодні становить 0,00308487 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Robotexon сьогодні становить 0,00308487 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROX на MEXC вже зараз.

Інформація про ціну ROX

Whitepaper ROX

Офіційний вебсайт ROX

Токеноміка ROX

Прогноз ціни ROX

Ціна Robotexon (ROX)

$0,00308697
+2,50%1D
Інформація щодо ціни Robotexon (ROX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0029387
Мін. за 24 год
$ 0,0030879
Макс. за 24 год

$ 0,0029387
$ 0,0030879
$ 0,03880303
$ 0,00291126
+0,21%

+2,32%

-6,09%

-6,09%

Актуальна ціна Robotexon (ROX) становить $0,00308487. За останні 24 години ROX торгувався між мінімумом у $ 0,0029387 і максимумом у $ 0,0030879, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROX становить $ 0,03880303, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00291126.

Що стосується короткострокових результатів, то ROX змінився на +0,21% за останню годину, +2,32% за 24 години та на -6,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robotexon (ROX)

$ 216,09K
--
$ 308,70K
70,00M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Robotexon — $ 216,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROX — 70,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 308,70K.

Історія ціни Robotexon (ROX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robotexon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robotexon до USD становила $ -0,0022220500.
За останні 60 днів зміна ціни Robotexon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robotexon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,32%
30 днів$ -0,0022220500-72,03%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Robotexon (USD)

Скільки коштуватиме Robotexon (ROX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Robotexon (ROX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Robotexon.

Користувачі також запитують: інші запитання про Robotexon (ROX)

Скільки сьогодні коштує Robotexon (ROX)?
Актуальна ціна ROX у USD становить 0,00308487 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ROX до USD?
Поточна ціна ROX до USD — $ 0,00308487. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Robotexon?
Ринкова капіталізація ROX — $ 216,09K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ROX?
Циркуляційна пропозиція ROX — 70,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROX?
ROX досяг історичної максимальної ціни у 0,03880303 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROX?
Історична мінімальна ціна ROX становила 0,00291126 USD.
Який обсяг торгівлі ROX?
Актуальний обсяг торгівлі ROX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ROX цього року?
ROX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

