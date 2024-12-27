Ціна Roaring Kitty ($ROAR)
Поточна ціна Roaring Kitty ($ROAR) сьогодні становить 0.00906029 USD з ринковою капіталізацією $ 9.04M USD. Ціна $ROAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roaring Kitty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.70K USD
- зміна ціни Roaring Kitty протягом дня — -1.97%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roaring Kitty до USD становила $ -0.000182943680773458.
За останні 30 днів зміна ціни Roaring Kitty до USD становила $ +0.0078503145.
За останні 60 днів зміна ціни Roaring Kitty до USD становила $ +0.0012639430.
За останні 90 днів зміна ціни Roaring Kitty до USD становила $ +0.0066688999459222996.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000182943680773458
|-1.97%
|30 днів
|$ +0.0078503145
|+86.65%
|60 днів
|$ +0.0012639430
|+13.95%
|90 днів
|$ +0.0066688999459222996
|+278.87%
Останній аналіз цін Roaring Kitty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-1.97%
+54.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?
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