Сьогоднішня ціна Roaring Kitty ($ROAR)

Поточна ціна Roaring Kitty ($ROAR) сьогодні становить 0.00906029 USD з ринковою капіталізацією $ 9.04M USD. Ціна $ROAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roaring Kitty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.70K USD

- зміна ціни Roaring Kitty протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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