Що таке Roaring Kitty ( $ROAR)

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?

Ресурс Roaring Kitty ($ROAR) Whitepaper Офіційний вебсайт