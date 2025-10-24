Інформація щодо ціни Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000585 $ 0,00000585 $ 0,00000585 Мін. за 24 год $ 0,00000725 $ 0,00000725 $ 0,00000725 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000585$ 0,00000585 $ 0,00000585 Макс. за 24 год $ 0,00000725$ 0,00000725 $ 0,00000725 Рекордний максимум $ 0,00028007$ 0,00028007 $ 0,00028007 Найнижча ціна $ 0,00000585$ 0,00000585 $ 0,00000585 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) -16,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,75%

Актуальна ціна Ripplebids (XRPB-SOL) становить $0,00000585. За останні 24 години XRPB-SOL торгувався між мінімумом у $ 0,00000585 і максимумом у $ 0,00000725, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XRPB-SOL становить $ 0,00028007, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000585.

Що стосується короткострокових результатів, то XRPB-SOL змінився на -0,54% за останню годину, -16,81% за 24 години та на -29,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ripplebids (XRPB-SOL)

Ринкова капіталізація $ 5,85K$ 5,85K $ 5,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,85K$ 5,85K $ 5,85K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 864 505,638292 999 864 505,638292 999 864 505,638292

Поточна ринкова капіталізація Ripplebids — $ 5,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XRPB-SOL — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864505.638292. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,85K.