Актуальна ціна Ripplebids сьогодні становить 0,00000585 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XRPB-SOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Ripplebids (XRPB-SOL)

Актуальна ціна 1 XRPB-SOL до USD:

-17,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Ripplebids (XRPB-SOL) в реальному часі
Інформація щодо ціни Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000585
Мін. за 24 год
$ 0,00000725
Макс. за 24 год

$ 0,00000585
$ 0,00000725
$ 0,00028007
$ 0,00000585
-0,54%

-16,81%

-29,75%

-29,75%

Актуальна ціна Ripplebids (XRPB-SOL) становить $0,00000585. За останні 24 години XRPB-SOL торгувався між мінімумом у $ 0,00000585 і максимумом у $ 0,00000725, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XRPB-SOL становить $ 0,00028007, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000585.

Що стосується короткострокових результатів, то XRPB-SOL змінився на -0,54% за останню годину, -16,81% за 24 години та на -29,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ripplebids (XRPB-SOL)

$ 5,85K
--
$ 5,85K
999,86M
999 864 505,638292
Поточна ринкова капіталізація Ripplebids — $ 5,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XRPB-SOL — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864505.638292. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,85K.

Історія ціни Ripplebids (XRPB-SOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ripplebids до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ripplebids до USD становила $ -0,0000045182.
За останні 60 днів зміна ціни Ripplebids до USD становила $ -0,0000044741.
За останні 90 днів зміна ціни Ripplebids до USD становила $ -0,0002538184669275342.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-16,81%
30 днів$ -0,0000045182-77,23%
60 днів$ -0,0000044741-76,48%
90 днів$ -0,0002538184669275342-97,74%

Що таке Ripplebids (XRPB-SOL)

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Ripplebids (USD)

Скільки коштуватиме Ripplebids (XRPB-SOL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ripplebids (XRPB-SOL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ripplebids.

Перегляньте прогноз ціни Ripplebids вже зараз!

XRPB-SOL до місцевих валют

Токеноміка Ripplebids (XRPB-SOL)

Розуміння токеноміки Ripplebids (XRPB-SOL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XRPB-SOL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ripplebids (XRPB-SOL)

Скільки сьогодні коштує Ripplebids (XRPB-SOL)?
Актуальна ціна XRPB-SOL у USD становить 0,00000585 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XRPB-SOL до USD?
Поточна ціна XRPB-SOL до USD — $ 0,00000585. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ripplebids?
Ринкова капіталізація XRPB-SOL — $ 5,85K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XRPB-SOL?
Циркуляційна пропозиція XRPB-SOL — 999,86M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XRPB-SOL?
XRPB-SOL досяг історичної максимальної ціни у 0,00028007 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XRPB-SOL?
Історична мінімальна ціна XRPB-SOL становила 0,00000585 USD.
Який обсяг торгівлі XRPB-SOL?
Актуальний обсяг торгівлі XRPB-SOL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна XRPB-SOL цього року?
XRPB-SOL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XRPB-SOL для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Ripplebids (XRPB-SOL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

