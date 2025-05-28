Ціна Re Protocol reUSDe (REUSDE)
Поточна ціна Re Protocol reUSDe (REUSDE) сьогодні становить 1,18 USD з ринковою капіталізацією $ 215,63K USD. Ціна REUSDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re Protocol reUSDe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Re Protocol reUSDe протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 182,14K USD
Отримуйте оновлення цін REUSDE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REUSDE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re Protocol reUSDe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Re Protocol reUSDe до USD становила $ +0,0115786320.
За останні 60 днів зміна ціни Re Protocol reUSDe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re Protocol reUSDe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0,0115786320
|+0,98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Re Protocol reUSDe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REUSDE до VND
₫30 256,38
|1 REUSDE до AUD
A$1,829
|1 REUSDE до GBP
￡0,8732
|1 REUSDE до EUR
€1,0384
|1 REUSDE до USD
$1,18
|1 REUSDE до MYR
RM4,9914
|1 REUSDE до TRY
₺46,0554
|1 REUSDE до JPY
¥170,2976
|1 REUSDE до RUB
₽94,695
|1 REUSDE до INR
₹100,7248
|1 REUSDE до IDR
Rp19 344,2592
|1 REUSDE до KRW
₩1 623,1018
|1 REUSDE до PHP
₱65,5372
|1 REUSDE до EGP
￡E.58,764
|1 REUSDE до BRL
R$6,6788
|1 REUSDE до CAD
C$1,6166
|1 REUSDE до BDT
৳144,0544
|1 REUSDE до NGN
₦1 870,0404
|1 REUSDE до UAH
₴49,1824
|1 REUSDE до VES
Bs110,92
|1 REUSDE до PKR
Rs332,2998
|1 REUSDE до KZT
₸600,8088
|1 REUSDE до THB
฿38,6922
|1 REUSDE до TWD
NT$35,4
|1 REUSDE до AED
د.إ4,3306
|1 REUSDE до CHF
Fr0,9676
|1 REUSDE до HKD
HK$9,2394
|1 REUSDE до MAD
.د.م10,8914
|1 REUSDE до MXN
$22,7032