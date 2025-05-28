Сьогоднішня ціна Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Поточна ціна Re Protocol reUSDe (REUSDE) сьогодні становить 1,18 USD з ринковою капіталізацією $ 215,63K USD. Ціна REUSDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Re Protocol reUSDe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Re Protocol reUSDe протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 182,14K USD

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