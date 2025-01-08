Ціна Pumpkin (PKIN)
Поточна ціна Pumpkin (PKIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.20K USD. Ціна PKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pumpkin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.71 USD
- зміна ціни Pumpkin протягом дня — -7.31%
- циркуляційна пропозиція – 997.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pumpkin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pumpkin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pumpkin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pumpkin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.31%
|30 днів
|$ 0
|-53.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pumpkin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-7.31%
+5.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a project made in support of Pnuts Freedom Farm Animal Sanctuary created by Mark Longo, which is where his rescue donkey "Pumpkin" resides. Mark Longo was the owner of Pnut the squirrel before Pnut was taken and euthanized by the New York State Department of Environmental Conservation. Pnut the squirrel was popular on many Social Media platforms, and the revenue from allowed Mark to fund the Freedom Farm Animal Sanctuary in rescuing animals, but now that Pnut is gone Mark needs help. There is a movement of support to help mark carry this weight and we wish to use our community to do our part. We want our token and community to grow so we can keep helping Mark support his Animal Sanctuary.
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