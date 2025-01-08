Сьогоднішня ціна Pumpkin (PKIN)

Поточна ціна Pumpkin (PKIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.20K USD. Ціна PKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pumpkin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.71 USD

- зміна ціни Pumpkin протягом дня — -7.31%

- циркуляційна пропозиція – 997.63M USD

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