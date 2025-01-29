Сьогоднішня ціна Project Dojo (DOJO)

Поточна ціна Project Dojo (DOJO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project Dojo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.38 USD

- зміна ціни Project Dojo протягом дня — -1.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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