Ціна Prism (PRISM)
Поточна ціна Prism (PRISM) сьогодні становить 0.00129589 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна PRISM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.50 USD
- зміна ціни Prism протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.83B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prism до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prism до USD становила $ +0.0001059841.
За останні 60 днів зміна ціни Prism до USD становила $ +0.0000276752.
За останні 90 днів зміна ціни Prism до USD становила $ +0.0006121896191213732.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.75%
|30 днів
|$ +0.0001059841
|+8.18%
|60 днів
|$ +0.0000276752
|+2.14%
|90 днів
|$ +0.0006121896191213732
|+89.54%
Останній аналіз цін Prism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.75%
-16.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions
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