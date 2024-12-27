Сьогоднішня ціна Prism (PRISM)

Поточна ціна Prism (PRISM) сьогодні становить 0.00129589 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна PRISM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.50 USD

- зміна ціни Prism протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.83B USD

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