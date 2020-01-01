Токеноміка Prism (PRISM) Дізнайтеся ключову інформацію про Prism (PRISM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Prism (PRISM) PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Офіційний вебсайт: https://prism.ag Купити PRISM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Prism (PRISM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Prism (PRISM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 723,28K $ 723,28K $ 723,28K Загальна пропозиція: $ 1,91B $ 1,91B $ 1,91B Циркуляційна пропозиція: $ 1,83B $ 1,83B $ 1,83B FDV (повністю розведена вартість): $ 754,19K $ 754,19K $ 754,19K Історичний максимум: $ 0,04643859 $ 0,04643859 $ 0,04643859 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00039416 $ 0,00039416 $ 0,00039416 Дізнайтеся більше про ціну Prism (PRISM)

Токеноміка Prism (PRISM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Prism (PRISM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRISM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRISM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRISM, досліджуйте ціну токена PRISM в реальному часі!

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