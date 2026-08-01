Сьогоднішня ціна priceless

Поточна ціна priceless (PRICELESS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRICELESS до USD становить $ 0 за PRICELESS.

priceless наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 109 656, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PRICELESS. Протягом останніх 24 годин PRICELESS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03499616, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRICELESS змінився на -2,57% за останню годину та на -1,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 36,67K.

Ринкова інформація щодо priceless (PRICELESS)

Ринкова капіталізація $ 109,66K$ 109,66K $ 109,66K Обсяг (за 24 год) $ 36,67K$ 36,67K $ 36,67K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 109,66K$ 109,66K $ 109,66K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація priceless — $ 109,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 36,67K. Циркуляційна пропозиція PRICELESS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 109,66K.