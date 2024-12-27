Сьогоднішня ціна Polytrader by Virtuals (POLY)

Поточна ціна Polytrader by Virtuals (POLY) сьогодні становить 0.00877865 USD з ринковою капіталізацією $ 8.76M USD. Ціна POLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polytrader by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 774.62K USD

- зміна ціни Polytrader by Virtuals протягом дня — +33.57%

- циркуляційна пропозиція – 998.04M USD

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