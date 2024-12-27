Ціна Polytrader by Virtuals (POLY)
Поточна ціна Polytrader by Virtuals (POLY) сьогодні становить 0.00877865 USD з ринковою капіталізацією $ 8.76M USD. Ціна POLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polytrader by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 774.62K USD
- зміна ціни Polytrader by Virtuals протягом дня — +33.57%
- циркуляційна пропозиція – 998.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polytrader by Virtuals до USD становила $ +0.00220617.
За останні 30 днів зміна ціни Polytrader by Virtuals до USD становила $ +0.0020105285.
За останні 60 днів зміна ціни Polytrader by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polytrader by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00220617
|+33.57%
|30 днів
|$ +0.0020105285
|+22.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polytrader by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.32%
+33.57%
+167.30%
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