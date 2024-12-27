Ціна Polinate (POLI)
Поточна ціна Polinate (POLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.67K USD. Ціна POLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polinate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.48 USD
- зміна ціни Polinate протягом дня — +10.84%
- циркуляційна пропозиція – 232.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polinate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polinate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polinate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polinate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.84%
|30 днів
|$ 0
|-0.46%
|60 днів
|$ 0
|+21.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polinate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+10.84%
+6.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit.
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