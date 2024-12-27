Сьогоднішня ціна Polinate (POLI)

Поточна ціна Polinate (POLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.67K USD. Ціна POLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polinate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.48 USD

- зміна ціни Polinate протягом дня — +10.84%

- циркуляційна пропозиція – 232.71M USD

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