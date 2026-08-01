Сьогоднішня ціна pMINT

Поточна ціна pMINT (PMINT) сьогодні становить $ 0,03687731, зі зміною 8,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PMINT до USD становить $ 0,03687731 за PMINT.

pMINT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 746 070, з циркуляційною пропозицією у 20,22M PMINT. Протягом останніх 24 годин PMINT торгувався між $ 0,03040598 (мінімум) та $ 0,03710606 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,121499, тоді як історичний мінімум — $ 0,02371302.

У короткостроковій динаміці PMINT змінився на -0,17% за останню годину та на -4,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,33K.

Ринкова інформація щодо pMINT (PMINT)

Ринкова капіталізація $ 746,07K$ 746,07K $ 746,07K Обсяг (за 24 год) $ 1,33K$ 1,33K $ 1,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 748,71K$ 748,71K $ 748,71K Циркуляційне постачання 20,22M 20,22M 20,22M Загальна пропозиція 20 292 784,210162934 20 292 784,210162934 20 292 784,210162934

Поточна ринкова капіталізація pMINT — $ 746,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,33K. Циркуляційна пропозиція PMINT — 20,22M, зі загальною пропозицією 20292784.210162934. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 748,71K.