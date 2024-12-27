Ціна Piteas (PTS)
Поточна ціна Piteas (PTS) сьогодні становить 0.090191 USD з ринковою капіталізацією $ 6.34M USD. Ціна PTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Piteas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51K USD
- зміна ціни Piteas протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 70.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Piteas до USD становила $ +0.00113141.
За останні 30 днів зміна ціни Piteas до USD становила $ -0.0050859065.
За останні 60 днів зміна ціни Piteas до USD становила $ +0.0760027110.
За останні 90 днів зміна ціни Piteas до USD становила $ +0.02616074948216385.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00113141
|+1.27%
|30 днів
|$ -0.0050859065
|-5.63%
|60 днів
|$ +0.0760027110
|+84.27%
|90 днів
|$ +0.02616074948216385
|+40.86%
Останній аналіз цін Piteas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+1.27%
-13.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.
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