Сьогоднішня ціна Piteas (PTS)

Поточна ціна Piteas (PTS) сьогодні становить 0.090191 USD з ринковою капіталізацією $ 6.34M USD. Ціна PTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Piteas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51K USD

- зміна ціни Piteas протягом дня — +1.27%

- циркуляційна пропозиція – 70.00M USD

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