Ціна PADAWAN (PADAWAN)
Поточна ціна PADAWAN (PADAWAN) сьогодні становить 0.02274044 USD з ринковою капіталізацією $ 226.92K USD. Ціна PADAWAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PADAWAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 952.09 USD
- зміна ціни PADAWAN протягом дня — +3.21%
- циркуляційна пропозиція – 9.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PADAWAN до USD становила $ +0.00070776.
За останні 30 днів зміна ціни PADAWAN до USD становила $ -0.0103588775.
За останні 60 днів зміна ціни PADAWAN до USD становила $ +0.0271109820.
За останні 90 днів зміна ціни PADAWAN до USD становила $ +0.008423495836762537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00070776
|+3.21%
|30 днів
|$ -0.0103588775
|-45.55%
|60 днів
|$ +0.0271109820
|+119.22%
|90 днів
|$ +0.008423495836762537
|+58.84%
Останній аналіз цін PADAWAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
+3.21%
+20.92%
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