Сьогоднішня ціна PADAWAN (PADAWAN)

Поточна ціна PADAWAN (PADAWAN) сьогодні становить 0.02274044 USD з ринковою капіталізацією $ 226.92K USD. Ціна PADAWAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PADAWAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 952.09 USD

- зміна ціни PADAWAN протягом дня — +3.21%

- циркуляційна пропозиція – 9.98M USD

Отримуйте оновлення цін PADAWAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PADAWAN.