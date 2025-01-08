Ціна Pacato (PACATO)
Поточна ціна Pacato (PACATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.83K USD. Ціна PACATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pacato:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.07 USD
- зміна ціни Pacato протягом дня — -8.27%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pacato до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pacato до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pacato до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pacato до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.27%
|30 днів
|$ 0
|-61.77%
|60 днів
|$ 0
|+29.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pacato: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-8.27%
-17.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Pacato ($PACATO), the latest meme token set to dominate the crypto space! Inspired by the playful spirit of Coinbase CEO's recent marriage to Angela Meng, Pacato made its debut at their wedding, becoming the "new dog" in the world of meme tokens. As a tribute to the couple's love story and to the vibrant meme culture, Pacato symbolizes fun, loyalty, and a new era in the crypto world. With a growing community and innovative plans for future developments, $PACATO aims to follow in the pawprints of successful dog-themed tokens like Dogecoin and Shiba Inu, but with a unique twist tied to the Coinbase legacy. Whether you're a seasoned crypto trader or new to the meme token scene, $PACATO offers exciting opportunities to be part of a fresh, playful, and community-driven project. Get ready to watch Pacato fetch success on the Base chain!
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