Інформація щодо ціни ORCIB (PALMO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02444198 $ 0,02444198 $ 0,02444198 Мін. за 24 год $ 0,02581923 $ 0,02581923 $ 0,02581923 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02444198$ 0,02444198 $ 0,02444198 Макс. за 24 год $ 0,02581923$ 0,02581923 $ 0,02581923 Рекордний максимум $ 0,043821$ 0,043821 $ 0,043821 Найнижча ціна $ 0,02297041$ 0,02297041 $ 0,02297041 Зміна ціни (за 1 год) -1,91% Зміна ціни (1 дн.) +2,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,38%

Актуальна ціна ORCIB (PALMO) становить $0,02531393. За останні 24 години PALMO торгувався між мінімумом у $ 0,02444198 і максимумом у $ 0,02581923, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PALMO становить $ 0,043821, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02297041.

Що стосується короткострокових результатів, то PALMO змінився на -1,91% за останню годину, +2,30% за 24 години та на +3,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ORCIB (PALMO)

Ринкова капіталізація $ 63,81M$ 63,81M $ 63,81M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79,11M$ 79,11M $ 79,11M Циркуляційне постачання 2,52B 2,52B 2,52B Загальна пропозиція 3 124 999 957,442711 3 124 999 957,442711 3 124 999 957,442711

Поточна ринкова капіталізація ORCIB — $ 63,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PALMO — 2,52B, зі загальною пропозицією 3124999957.442711. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,11M.