Ціна NXUSD (NXUSD)
Поточна ціна NXUSD (NXUSD) сьогодні становить 2.18 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NXUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.89 USD
- зміна ціни NXUSD протягом дня — -4.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NXUSD до USD становила $ -0.10793254586999.
За останні 30 днів зміна ціни NXUSD до USD становила $ -0.0625725400.
За останні 60 днів зміна ціни NXUSD до USD становила $ +0.6026394180.
За останні 90 днів зміна ціни NXUSD до USD становила $ +1.2044684573470046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.10793254586999
|-4.70%
|30 днів
|$ -0.0625725400
|-2.87%
|60 днів
|$ +0.6026394180
|+27.64%
|90 днів
|$ +1.2044684573470046
|+123.47%
Останній аналіз цін NXUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.70%
+3.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.
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