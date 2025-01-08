Сьогоднішня ціна NXUSD (NXUSD)

Поточна ціна NXUSD (NXUSD) сьогодні становить 2.18 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NXUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.89 USD

- зміна ціни NXUSD протягом дня — -4.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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