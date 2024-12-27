Сьогоднішня ціна NULL MATRIX (NULL)

Поточна ціна NULL MATRIX (NULL) сьогодні становить 34.13 USD з ринковою капіталізацією $ 318.48K USD. Ціна NULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NULL MATRIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.31K USD

- зміна ціни NULL MATRIX протягом дня — -13.16%

- циркуляційна пропозиція – 9.33K USD

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