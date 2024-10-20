Токеноміка NULL MATRIX (NULL) Дізнайтеся ключову інформацію про NULL MATRIX (NULL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NULL MATRIX (NULL) NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Офіційний вебсайт: https://dune.com/nullmatrix/dashboard Купити NULL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NULL MATRIX (NULL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NULL MATRIX (NULL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,75K $ 55,75K $ 55,75K Загальна пропозиція: $ 8,78K $ 8,78K $ 8,78K Циркуляційна пропозиція: $ 8,78K $ 8,78K $ 8,78K FDV (повністю розведена вартість): $ 55,75K $ 55,75K $ 55,75K Історичний максимум: $ 387,03 $ 387,03 $ 387,03 Історичний мінімум: $ 4,81 $ 4,81 $ 4,81 Поточна ціна: $ 6,35 $ 6,35 $ 6,35 Дізнайтеся більше про ціну NULL MATRIX (NULL)

Токеноміка NULL MATRIX (NULL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NULL MATRIX (NULL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NULL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NULL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NULL, досліджуйте ціну токена NULL в реальному часі!

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