Актуальна ціна NOTMEME Agent сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOTMEME до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOTMEME на MEXC вже зараз.

Докладніше про NOTMEME

Інформація про ціну NOTMEME

Whitepaper NOTMEME

Офіційний вебсайт NOTMEME

Токеноміка NOTMEME

Прогноз ціни NOTMEME

Логотип NOTMEME Agent

Ціна NOTMEME Agent (NOTMEME)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NOTMEME до USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NOTMEME Agent (NOTMEME) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:16:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NOTMEME Agent (NOTMEME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.01%

-1.01%

Актуальна ціна NOTMEME Agent (NOTMEME) становить --. За останні 24 години NOTMEME торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOTMEME становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOTMEME змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1.01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NOTMEME Agent (NOTMEME)

$ 17.76K
$ 17.76K$ 17.76K

--
----

$ 53.26K
$ 53.26K$ 53.26K

33.35B
33.35B 33.35B

99,984,792,383.97723
99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

Поточна ринкова капіталізація NOTMEME Agent — $ 17.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOTMEME — 33.35B, зі загальною пропозицією 99984792383.97723. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53.26K.

Історія ціни NOTMEME Agent (NOTMEME) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOTMEME Agent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOTMEME Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOTMEME Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOTMEME Agent до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+1.43%
60 днів$ 0+2.54%
90 днів$ 0--

Що таке NOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс NOTMEME Agent (NOTMEME)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни NOTMEME Agent (USD)

Скільки коштуватиме NOTMEME Agent (NOTMEME) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NOTMEME Agent (NOTMEME) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NOTMEME Agent.

Перегляньте прогноз ціни NOTMEME Agent вже зараз!

NOTMEME до місцевих валют

Токеноміка NOTMEME Agent (NOTMEME)

Розуміння токеноміки NOTMEME Agent (NOTMEME) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NOTMEME зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про NOTMEME Agent (NOTMEME)

Скільки сьогодні коштує NOTMEME Agent (NOTMEME)?
Актуальна ціна NOTMEME у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NOTMEME до USD?
Поточна ціна NOTMEME до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NOTMEME Agent?
Ринкова капіталізація NOTMEME — $ 17.76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NOTMEME?
Циркуляційна пропозиція NOTMEME — 33.35B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NOTMEME?
NOTMEME досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NOTMEME?
Історична мінімальна ціна NOTMEME становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NOTMEME?
Актуальний обсяг торгівлі NOTMEME за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NOTMEME цього року?
NOTMEME може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NOTMEME для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:16:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NOTMEME Agent (NOTMEME)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

