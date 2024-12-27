Сьогоднішня ціна NOTHING (NOTHING)

Поточна ціна NOTHING (NOTHING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOTHING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOTHING:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.06 USD

- зміна ціни NOTHING протягом дня — +1.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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