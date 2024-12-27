Ціна Nerva (XNV)
Поточна ціна Nerva (XNV) сьогодні становить 0.03757404 USD з ринковою капіталізацією $ 713.87K USD. Ціна XNV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nerva:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.95 USD
- зміна ціни Nerva протягом дня — +0.76%
- циркуляційна пропозиція – 18.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nerva до USD становила $ +0.00028393.
За останні 30 днів зміна ціни Nerva до USD становила $ -0.0064837688.
За останні 60 днів зміна ціни Nerva до USD становила $ -0.0091419029.
За останні 90 днів зміна ціни Nerva до USD становила $ -0.013155012626680364.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00028393
|+0.76%
|30 днів
|$ -0.0064837688
|-17.25%
|60 днів
|$ -0.0091419029
|-24.33%
|90 днів
|$ -0.013155012626680364
|-25.93%
Останній аналіз цін Nerva: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.76%
-0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently.
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