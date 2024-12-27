Сьогоднішня ціна Nerva (XNV)

Поточна ціна Nerva (XNV) сьогодні становить 0.03757404 USD з ринковою капіталізацією $ 713.87K USD. Ціна XNV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nerva:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.95 USD

- зміна ціни Nerva протягом дня — +0.76%

- циркуляційна пропозиція – 18.99M USD

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