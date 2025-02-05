Ціна Muffin (MUFFIN)
Поточна ціна Muffin (MUFFIN) сьогодні становить 0.00002878 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUFFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Muffin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.50 USD
- зміна ціни Muffin протягом дня — +3.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Muffin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Muffin до USD становила $ -0.0000097263.
За останні 60 днів зміна ціни Muffin до USD становила $ -0.0000172544.
За останні 90 днів зміна ціни Muffin до USD становила $ -0.00003751203677790901.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.58%
|30 днів
|$ -0.0000097263
|-33.79%
|60 днів
|$ -0.0000172544
|-59.95%
|90 днів
|$ -0.00003751203677790901
|-56.58%
Останній аналіз цін Muffin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.58%
-14.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Muffin is a memetoken based on Matt Furie's cat "Muffin"
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