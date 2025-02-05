Сьогоднішня ціна Muffin (MUFFIN)

Поточна ціна Muffin (MUFFIN) сьогодні становить 0.00002878 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUFFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Muffin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.50 USD

- зміна ціни Muffin протягом дня — +3.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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