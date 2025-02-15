Ціна Mops (MOPS)
Поточна ціна Mops (MOPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mops:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.31 USD
- зміна ціни Mops протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mops до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mops до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mops до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mops до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.35%
|30 днів
|$ 0
|-29.19%
|60 днів
|$ 0
|-44.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mops: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.35%
-1.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Absolutely fair launch token! 5% of all tokens sent to Vitalik Butrein Address: https://etherscan.io/tx/0x8247ea24caeb8f22736c72dd67946f1666a3e78906942a0b66c96ebfbc504a32 95% of all tokens pooled into Uniswap V2 Liquidity Pool: https://etherscan.io/tx/0xde7d8f10e634a1f36054e5dae18b9e57214925448b32b3c106699ce3718f8b50 100% of liquidity pool tokens send to burn address: https://etherscan.io/tx/0x72ef97b7af5699ebc665249ff136859b5032175b020bc20659603fcf5ae1c9ab
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