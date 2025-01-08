Ціна monkey puppet (PEDRO)
Поточна ціна monkey puppet (PEDRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 518.82K USD. Ціна PEDRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності monkey puppet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.59K USD
- зміна ціни monkey puppet протягом дня — +64.46%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
Отримуйте оновлення цін PEDRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PEDRO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни monkey puppet до USD становила $ +0.00020275.
За останні 30 днів зміна ціни monkey puppet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни monkey puppet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни monkey puppet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020275
|+64.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін monkey puppet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+64.46%
+62.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PEDRO до AUD
A$--
|1 PEDRO до GBP
￡--
|1 PEDRO до EUR
€--
|1 PEDRO до USD
$--
|1 PEDRO до MYR
RM--
|1 PEDRO до TRY
₺--
|1 PEDRO до JPY
¥--
|1 PEDRO до RUB
₽--
|1 PEDRO до INR
₹--
|1 PEDRO до IDR
Rp--
|1 PEDRO до PHP
₱--
|1 PEDRO до EGP
￡E.--
|1 PEDRO до BRL
R$--
|1 PEDRO до CAD
C$--
|1 PEDRO до BDT
৳--
|1 PEDRO до NGN
₦--
|1 PEDRO до UAH
₴--
|1 PEDRO до VES
Bs--
|1 PEDRO до PKR
Rs--
|1 PEDRO до KZT
₸--
|1 PEDRO до THB
฿--
|1 PEDRO до TWD
NT$--
|1 PEDRO до CHF
Fr--
|1 PEDRO до HKD
HK$--
|1 PEDRO до MAD
.د.م--