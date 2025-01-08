Сьогоднішня ціна monkey puppet (PEDRO)

Поточна ціна monkey puppet (PEDRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 518.82K USD. Ціна PEDRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності monkey puppet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.59K USD

- зміна ціни monkey puppet протягом дня — +64.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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