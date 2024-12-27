Сьогоднішня ціна MOAI (MOAI)

Поточна ціна MOAI (MOAI) сьогодні становить 0.066474 USD з ринковою капіталізацією $ 6.64M USD. Ціна MOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.67K USD

- зміна ціни MOAI протягом дня — -8.80%

- циркуляційна пропозиція – 99.94M USD

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