Ціна MOAI (MOAI)
Поточна ціна MOAI (MOAI) сьогодні становить 0.066474 USD з ринковою капіталізацією $ 6.64M USD. Ціна MOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.67K USD
- зміна ціни MOAI протягом дня — -8.80%
- циркуляційна пропозиція – 99.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOAI до USD становила $ -0.00642205873426131.
За останні 30 днів зміна ціни MOAI до USD становила $ -0.0340904596.
За останні 60 днів зміна ціни MOAI до USD становила $ -0.0472537541.
За останні 90 днів зміна ціни MOAI до USD становила $ -0.0305454359099181.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00642205873426131
|-8.80%
|30 днів
|$ -0.0340904596
|-51.28%
|60 днів
|$ -0.0472537541
|-71.08%
|90 днів
|$ -0.0305454359099181
|-31.48%
Останній аналіз цін MOAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-8.80%
-21.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500
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