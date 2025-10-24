Інформація щодо ціни MITCH (IDRAWLINE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03880398$ 0,03880398 $ 0,03880398 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,49% Зміна ціни (1 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,99%

Актуальна ціна MITCH (IDRAWLINE) становить --. За останні 24 години IDRAWLINE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IDRAWLINE становить $ 0,03880398, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IDRAWLINE змінився на +2,49% за останню годину, -0,13% за 24 години та на -11,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MITCH (IDRAWLINE)

Ринкова капіталізація $ 770,09K$ 770,09K $ 770,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 770,09K$ 770,09K $ 770,09K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 922,888952 999 999 922,888952 999 999 922,888952

Поточна ринкова капіталізація MITCH — $ 770,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IDRAWLINE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999922.888952. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 770,09K.