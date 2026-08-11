Сьогоднішня ціна MIO

Поточна ціна MIO (MIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIO до USD становить $ 0 за MIO.

MIO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78 571, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MIO. Протягом останніх 24 годин MIO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00158365, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIO змінився на -- за останню годину та на -0,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MIO (MIO)

Ринкова капіталізація $ 78,57K$ 78,57K $ 78,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,57K$ 78,57K $ 78,57K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MIO — $ 78,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,57K.