Сьогоднішня ціна Metadrip (DRIP)

Поточна ціна Metadrip (DRIP) сьогодні становить 0.00117756 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна DRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metadrip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.25K USD

- зміна ціни Metadrip протягом дня — -33.36%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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