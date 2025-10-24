Інформація щодо ціни MeebitStrategy (MEEBSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00159073 $ 0,00159073 $ 0,00159073 Мін. за 24 год $ 0,00168465 $ 0,00168465 $ 0,00168465 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00159073$ 0,00159073 $ 0,00159073 Макс. за 24 год $ 0,00168465$ 0,00168465 $ 0,00168465 Рекордний максимум $ 0,00740641$ 0,00740641 $ 0,00740641 Найнижча ціна $ 0,00142724$ 0,00142724 $ 0,00142724 Зміна ціни (за 1 год) +0,23% Зміна ціни (1 дн.) -2,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,70%

Актуальна ціна MeebitStrategy (MEEBSTR) становить $0,00163253. За останні 24 години MEEBSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00159073 і максимумом у $ 0,00168465, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEEBSTR становить $ 0,00740641, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00142724.

Що стосується короткострокових результатів, то MEEBSTR змінився на +0,23% за останню годину, -2,87% за 24 години та на -19,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MeebitStrategy (MEEBSTR)

Ринкова капіталізація $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Циркуляційне постачання 930,56M 930,56M 930,56M Загальна пропозиція 930 564 452,4973711 930 564 452,4973711 930 564 452,4973711

Поточна ринкова капіталізація MeebitStrategy — $ 1,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEEBSTR — 930,56M, зі загальною пропозицією 930564452.4973711. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,52M.