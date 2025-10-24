Інформація щодо ціни MEDXT (MEDXT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00121398 $ 0,00121398 $ 0,00121398 Мін. за 24 год $ 0,00133899 $ 0,00133899 $ 0,00133899 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00121398$ 0,00121398 $ 0,00121398 Макс. за 24 год $ 0,00133899$ 0,00133899 $ 0,00133899 Рекордний максимум $ 0,00342141$ 0,00342141 $ 0,00342141 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,60% Зміна ціни (1 дн.) +8,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,39%

Актуальна ціна MEDXT (MEDXT) становить $0,00133298. За останні 24 години MEDXT торгувався між мінімумом у $ 0,00121398 і максимумом у $ 0,00133899, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEDXT становить $ 0,00342141, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEDXT змінився на +4,60% за останню годину, +8,14% за 24 години та на -8,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MEDXT (MEDXT)

Ринкова капіталізація $ 27,81M$ 27,81M $ 27,81M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,32M$ 33,32M $ 33,32M Циркуляційне постачання 20,86B 20,86B 20,86B Загальна пропозиція 24 997 400 000,0 24 997 400 000,0 24 997 400 000,0

Поточна ринкова капіталізація MEDXT — $ 27,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEDXT — 20,86B, зі загальною пропозицією 24997400000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,32M.