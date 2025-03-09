Сьогоднішня ціна MATRIX (MATRIX)

Поточна ціна MATRIX (MATRIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.31K USD. Ціна MATRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MATRIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.15 USD

- зміна ціни MATRIX протягом дня — -2.34%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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