Сьогоднішня ціна Mars Ecosystem (XMS)

Поточна ціна Mars Ecosystem (XMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 307.18K USD. Ціна XMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mars Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 551.63 USD

- зміна ціни Mars Ecosystem протягом дня — +0.93%

- циркуляційна пропозиція – 666.35M USD

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