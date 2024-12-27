Ціна Mars Ecosystem (XMS)
Поточна ціна Mars Ecosystem (XMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 307.18K USD. Ціна XMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mars Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 551.63 USD
- зміна ціни Mars Ecosystem протягом дня — +0.93%
- циркуляційна пропозиція – 666.35M USD
Отримуйте оновлення цін XMS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XMS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mars Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mars Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mars Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mars Ecosystem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.93%
|30 днів
|$ 0
|+19.40%
|60 днів
|$ 0
|+29.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mars Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.93%
+12.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XMS до AUD
A$--
|1 XMS до GBP
￡--
|1 XMS до EUR
€--
|1 XMS до USD
$--
|1 XMS до MYR
RM--
|1 XMS до TRY
₺--
|1 XMS до JPY
¥--
|1 XMS до RUB
₽--
|1 XMS до INR
₹--
|1 XMS до IDR
Rp--
|1 XMS до PHP
₱--
|1 XMS до EGP
￡E.--
|1 XMS до BRL
R$--
|1 XMS до CAD
C$--
|1 XMS до BDT
৳--
|1 XMS до NGN
₦--
|1 XMS до UAH
₴--
|1 XMS до VES
Bs--
|1 XMS до PKR
Rs--
|1 XMS до KZT
₸--
|1 XMS до THB
฿--
|1 XMS до TWD
NT$--
|1 XMS до CHF
Fr--
|1 XMS до HKD
HK$--
|1 XMS до MAD
.د.م--