Актуальна ціна MARS сьогодні становить 0,00027493 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MARS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Докладніше про MARS

Інформація про ціну MARS

Офіційний вебсайт MARS

Токеноміка MARS

Прогноз ціни MARS

Логотип MARS

Ціна MARS (MARS)

Актуальна ціна 1 MARS до USD:

$0,00027493
$0,00027493$0,00027493
+12,60%1D
Графік ціни MARS (MARS) в реальному часі
Інформація щодо ціни MARS (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00024405
$ 0,00024405$ 0,00024405
Мін. за 24 год
$ 0,00028316
$ 0,00028316$ 0,00028316
Макс. за 24 год

$ 0,00024405
$ 0,00024405$ 0,00024405

$ 0,00028316
$ 0,00028316$ 0,00028316

$ 0,00216265
$ 0,00216265$ 0,00216265

$ 0,00013173
$ 0,00013173$ 0,00013173

+1,48%

+12,66%

-19,99%

-19,99%

Актуальна ціна MARS (MARS) становить $0,00027493. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0,00024405 і максимумом у $ 0,00028316, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 0,00216265, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013173.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на +1,48% за останню годину, +12,66% за 24 години та на -19,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MARS (MARS)

$ 274,89K
$ 274,89K$ 274,89K

--
----

$ 274,89K
$ 274,89K$ 274,89K

999,84M
999,84M 999,84M

999 842 842,784229
999 842 842,784229 999 842 842,784229

Поточна ринкова капіталізація MARS — $ 274,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 999,84M, зі загальною пропозицією 999842842.784229. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 274,89K.

Історія ціни MARS (MARS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MARS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MARS до USD становила $ +0,0001379348.
За останні 60 днів зміна ціни MARS до USD становила $ -0,0002156194.
За останні 90 днів зміна ціни MARS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+12,66%
30 днів$ +0,0001379348+50,17%
60 днів$ -0,0002156194-78,42%
90 днів$ 0--

Що таке MARS (MARS)

Mars Token is a community-driven crypto project built to support wildlife conservation efforts, starting with a real-world impact at Tanganyika Wildlife Park in Kansas. Inspired by the birth of a baby pygmy hippo on June 26, 2025, the Mars community rallied to raise over $3,000 in donations to help name and support the animal—now officially named “Mars.”

This project blends blockchain innovation with real-world giving. Through creator rewards, NFT campaigns, and merchandise, Mars Token creates ongoing funding opportunities for endangered species while rewarding holders with unique digital collectibles and future perks like special access to the park.

Mars isn’t just a token—it’s a mission to make crypto meaningful by driving awareness, donations, and long-term support for animal conservation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс MARS (MARS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни MARS (USD)

Скільки коштуватиме MARS (MARS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MARS (MARS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MARS.

Перегляньте прогноз ціни MARS вже зараз!

MARS до місцевих валют

Токеноміка MARS (MARS)

Розуміння токеноміки MARS (MARS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MARS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MARS (MARS)

Скільки сьогодні коштує MARS (MARS)?
Актуальна ціна MARS у USD становить 0,00027493 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MARS до USD?
Поточна ціна MARS до USD — $ 0,00027493. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MARS?
Ринкова капіталізація MARS — $ 274,89K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MARS?
Циркуляційна пропозиція MARS — 999,84M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MARS?
MARS досяг історичної максимальної ціни у 0,00216265 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MARS?
Історична мінімальна ціна MARS становила 0,00013173 USD.
Який обсяг торгівлі MARS?
Актуальний обсяг торгівлі MARS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MARS цього року?
MARS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MARS для поглибленого аналізу.
