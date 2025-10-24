Інформація щодо ціни MARS (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00024405 $ 0,00024405 $ 0,00024405 Мін. за 24 год $ 0,00028316 $ 0,00028316 $ 0,00028316 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00024405$ 0,00024405 $ 0,00024405 Макс. за 24 год $ 0,00028316$ 0,00028316 $ 0,00028316 Рекордний максимум $ 0,00216265$ 0,00216265 $ 0,00216265 Найнижча ціна $ 0,00013173$ 0,00013173 $ 0,00013173 Зміна ціни (за 1 год) +1,48% Зміна ціни (1 дн.) +12,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,99%

Актуальна ціна MARS (MARS) становить $0,00027493. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0,00024405 і максимумом у $ 0,00028316, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 0,00216265, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013173.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на +1,48% за останню годину, +12,66% за 24 години та на -19,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MARS (MARS)

Ринкова капіталізація $ 274,89K$ 274,89K $ 274,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 274,89K$ 274,89K $ 274,89K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 842 842,784229 999 842 842,784229 999 842 842,784229

Поточна ринкова капіталізація MARS — $ 274,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 999,84M, зі загальною пропозицією 999842842.784229. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 274,89K.