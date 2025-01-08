Сьогоднішня ціна Mackerel (MACKE)

Поточна ціна Mackerel (MACKE) сьогодні становить 0.03547195 USD з ринковою капіталізацією $ 53.16K USD. Ціна MACKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mackerel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.35 USD

- зміна ціни Mackerel протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.50M USD

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