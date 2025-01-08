Ціна Mackerel (MACKE)
Поточна ціна Mackerel (MACKE) сьогодні становить 0.03547195 USD з ринковою капіталізацією $ 53.16K USD. Ціна MACKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mackerel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.35 USD
- зміна ціни Mackerel протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mackerel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mackerel до USD становила $ -0.0020877370.
За останні 60 днів зміна ціни Mackerel до USD становила $ +0.0096758327.
За останні 90 днів зміна ціни Mackerel до USD становила $ +0.009902906429378877.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0020877370
|-5.88%
|60 днів
|$ +0.0096758327
|+27.28%
|90 днів
|$ +0.009902906429378877
|+38.73%
Останній аналіз цін Mackerel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MACKE is a low supply memecoin with an underwater theme. There are 3.524.578 $MACKE, one for every million fish in the sea.
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