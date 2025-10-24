Інформація щодо ціни Lybra (LBR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01168644 $ 0,01168644 $ 0,01168644 Мін. за 24 год $ 0,01205487 $ 0,01205487 $ 0,01205487 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01168644$ 0,01168644 $ 0,01168644 Макс. за 24 год $ 0,01205487$ 0,01205487 $ 0,01205487 Рекордний максимум $ 4,48$ 4,48 $ 4,48 Найнижча ціна $ 0,00873927$ 0,00873927 $ 0,00873927 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +0,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,83%

Актуальна ціна Lybra (LBR) становить $0,01205444. За останні 24 години LBR торгувався між мінімумом у $ 0,01168644 і максимумом у $ 0,01205487, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LBR становить $ 4,48, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00873927.

Що стосується короткострокових результатів, то LBR змінився на +0,09% за останню годину, +0,71% за 24 години та на +14,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lybra (LBR)

Ринкова капіталізація $ 494,87K$ 494,87K $ 494,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Циркуляційне постачання 41,05M 41,05M 41,05M Загальна пропозиція 97 281 037,37452617 97 281 037,37452617 97 281 037,37452617

Поточна ринкова капіталізація Lybra — $ 494,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LBR — 41,05M, зі загальною пропозицією 97281037.37452617. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,17M.