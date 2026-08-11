Сьогоднішня ціна Luminous

Поточна ціна Luminous (LUM) сьогодні становить $ 0,227191, зі зміною 0,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUM до USD становить $ 0,227191 за LUM.

Luminous наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 227 193, з циркуляційною пропозицією у 1,00M LUM. Протягом останніх 24 годин LUM торгувався між $ 0,217613 (мінімум) та $ 0,228055 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 80,38, тоді як історичний мінімум — $ 0,208169.

У короткостроковій динаміці LUM змінився на +0,02% за останню годину та на -8,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 780,37.

Ринкова інформація щодо Luminous (LUM)

Ринкова капіталізація $ 227,19K$ 227,19K $ 227,19K Обсяг (за 24 год) $ 780,37$ 780,37 $ 780,37 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 227,19K$ 227,19K $ 227,19K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Luminous — $ 227,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 780,37. Циркуляційна пропозиція LUM — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 227,19K.