Ціна Loaf Token (LOAF)
Поточна ціна Loaf Token (LOAF) сьогодні становить 0.01165623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loaf Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.97K USD
- зміна ціни Loaf Token протягом дня — -5.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loaf Token до USD становила $ -0.0007340448874576.
За останні 30 днів зміна ціни Loaf Token до USD становила $ -0.0032850414.
За останні 60 днів зміна ціни Loaf Token до USD становила $ -0.0029531315.
За останні 90 днів зміна ціни Loaf Token до USD становила $ +0.004011887228193752.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0007340448874576
|-5.92%
|30 днів
|$ -0.0032850414
|-28.18%
|60 днів
|$ -0.0029531315
|-25.33%
|90 днів
|$ +0.004011887228193752
|+52.48%
Останній аналіз цін Loaf Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
-5.92%
-4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.
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