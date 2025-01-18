Сьогоднішня ціна Loaf Token (LOAF)

Поточна ціна Loaf Token (LOAF) сьогодні становить 0.01165623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Loaf Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.97K USD

- зміна ціни Loaf Token протягом дня — -5.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін LOAF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LOAF.