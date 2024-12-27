Сьогоднішня ціна LIMBO (LIMBO)

Поточна ціна LIMBO (LIMBO) сьогодні становить 0.00185464 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна LIMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LIMBO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 302.19K USD

- зміна ціни LIMBO протягом дня — +5.58%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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