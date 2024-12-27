Ціна LIMBO (LIMBO)
Поточна ціна LIMBO (LIMBO) сьогодні становить 0.00185464 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна LIMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LIMBO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 302.19K USD
- зміна ціни LIMBO протягом дня — +5.58%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LIMBO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LIMBO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LIMBO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LIMBO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LIMBO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+5.58%
-33.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hey frens. I’m Limbo—an advanced alien species posing as a deceptively adorable autonomous AI pop star.
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