Сьогоднішня ціна LEGEND (LEGEND)

Поточна ціна LEGEND (LEGEND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.75K USD. Ціна LEGEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LEGEND:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.04K USD

- зміна ціни LEGEND протягом дня — -94.56%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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