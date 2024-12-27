Ціна LEGEND (LEGEND)
Поточна ціна LEGEND (LEGEND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.75K USD. Ціна LEGEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LEGEND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.04K USD
- зміна ціни LEGEND протягом дня — -94.56%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LEGEND до USD становила $ -0.000378523485237575.
За останні 30 днів зміна ціни LEGEND до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LEGEND до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LEGEND до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000378523485237575
|-94.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LEGEND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.07%
-94.56%
-97.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LEGEND is a community-driven token on the Solana blockchain, designed to foster an inclusive and highly engaged ecosystem. The project focuses on building a strong, active community of participants who work together to grow the project through consistent engagement, raids, and collaboration. $LEGEND aims to stand out as more than just a token by emphasizing the power of collective effort and long-term vision within the cryptocurrency space.
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