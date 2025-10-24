Інформація щодо ціни Kittenswap (KITTEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00487839 $ 0,00487839 $ 0,00487839 Мін. за 24 год $ 0,00612064 $ 0,00612064 $ 0,00612064 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00487839$ 0,00487839 $ 0,00487839 Макс. за 24 год $ 0,00612064$ 0,00612064 $ 0,00612064 Рекордний максимум $ 0,03928409$ 0,03928409 $ 0,03928409 Найнижча ціна $ 0,00194408$ 0,00194408 $ 0,00194408 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) +3,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +67,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +67,71%

Актуальна ціна Kittenswap (KITTEN) становить $0,00523762. За останні 24 години KITTEN торгувався між мінімумом у $ 0,00487839 і максимумом у $ 0,00612064, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KITTEN становить $ 0,03928409, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00194408.

Що стосується короткострокових результатів, то KITTEN змінився на +0,10% за останню годину, +3,56% за 24 години та на +67,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kittenswap (KITTEN)

Ринкова капіталізація $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,55M$ 6,55M $ 6,55M Циркуляційне постачання 316,85M 316,85M 316,85M Загальна пропозиція 1 250 461 839,341864 1 250 461 839,341864 1 250 461 839,341864

Поточна ринкова капіталізація Kittenswap — $ 1,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KITTEN — 316,85M, зі загальною пропозицією 1250461839.341864. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,55M.