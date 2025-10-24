Актуальна ціна Kittenswap сьогодні становить 0,00523762 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KITTEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KITTEN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kittenswap сьогодні становить 0,00523762 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KITTEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KITTEN на MEXC вже зараз.

Докладніше про KITTEN

Інформація про ціну KITTEN

Whitepaper KITTEN

Офіційний вебсайт KITTEN

Токеноміка KITTEN

Прогноз ціни KITTEN

Ціна Kittenswap (KITTEN)

Актуальна ціна 1 KITTEN до USD:

$0,00523762
$0,00523762
+3,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни Kittenswap (KITTEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:28:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kittenswap (KITTEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00487839
$ 0,00487839
Мін. за 24 год
$ 0,00612064
$ 0,00612064
Макс. за 24 год

$ 0,00487839
$ 0,00487839

$ 0,00612064
$ 0,00612064

$ 0,03928409
$ 0,03928409

$ 0,00194408
$ 0,00194408

+0,10%

+3,56%

+67,71%

+67,71%

Актуальна ціна Kittenswap (KITTEN) становить $0,00523762. За останні 24 години KITTEN торгувався між мінімумом у $ 0,00487839 і максимумом у $ 0,00612064, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KITTEN становить $ 0,03928409, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00194408.

Що стосується короткострокових результатів, то KITTEN змінився на +0,10% за останню годину, +3,56% за 24 години та на +67,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kittenswap (KITTEN)

$ 1,66M
$ 1,66M

--
--

$ 6,55M
$ 6,55M

316,85M
316,85M

1 250 461 839,341864
1 250 461 839,341864

Поточна ринкова капіталізація Kittenswap — $ 1,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KITTEN — 316,85M, зі загальною пропозицією 1250461839.341864. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,55M.

Історія ціни Kittenswap (KITTEN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kittenswap до USD становила $ +0,00018021.
За останні 30 днів зміна ціни Kittenswap до USD становила $ +0,0003345760.
За останні 60 днів зміна ціни Kittenswap до USD становила $ -0,0037915094.
За останні 90 днів зміна ціни Kittenswap до USD становила $ -0,01679500072819244.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00018021+3,56%
30 днів$ +0,0003345760+6,39%
60 днів$ -0,0037915094-72,38%
90 днів$ -0,01679500072819244-76,22%

Що таке Kittenswap (KITTEN)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kittenswap (KITTEN)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kittenswap (USD)

Скільки коштуватиме Kittenswap (KITTEN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kittenswap (KITTEN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kittenswap.

Перегляньте прогноз ціни Kittenswap вже зараз!

KITTEN до місцевих валют

Токеноміка Kittenswap (KITTEN)

Розуміння токеноміки Kittenswap (KITTEN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KITTEN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kittenswap (KITTEN)

Скільки сьогодні коштує Kittenswap (KITTEN)?
Актуальна ціна KITTEN у USD становить 0,00523762 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KITTEN до USD?
Поточна ціна KITTEN до USD — $ 0,00523762. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kittenswap?
Ринкова капіталізація KITTEN — $ 1,66M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KITTEN?
Циркуляційна пропозиція KITTEN — 316,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KITTEN?
KITTEN досяг історичної максимальної ціни у 0,03928409 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KITTEN?
Історична мінімальна ціна KITTEN становила 0,00194408 USD.
Який обсяг торгівлі KITTEN?
Актуальний обсяг торгівлі KITTEN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KITTEN цього року?
KITTEN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KITTEN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:28:04 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.