Сьогоднішня ціна KiloEx

Поточна ціна KiloEx (KILO) сьогодні становить $ 0,00302674, зі зміною 0,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KILO до USD становить $ 0,00302674 за KILO.

KiloEx наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 640 760, з циркуляційною пропозицією у 211,70M KILO. Протягом останніх 24 годин KILO торгувався між $ 0,00294522 (мінімум) та $ 0,00304865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,164805, тоді як історичний мінімум — $ 0,00256893.

У короткостроковій динаміці KILO змінився на +1,28% за останню годину та на +4,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,50K.

Ринкова інформація щодо KiloEx (KILO)

Ринкова капіталізація $ 640,76K$ 640,76K $ 640,76K Обсяг (за 24 год) $ 1,50K$ 1,50K $ 1,50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,03M$ 3,03M $ 3,03M Циркуляційне постачання 211,70M 211,70M 211,70M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KiloEx — $ 640,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,50K. Циркуляційна пропозиція KILO — 211,70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,03M.