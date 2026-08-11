Що таке Kadena?

Kadena запускає одну з перших у світі справжніх масштабованих блокчейнів, готових до використання в прикладних застосуваннях. Публічний блокчейн Kadena — це плетений протокол із високою пропускною здатністю на основі Proof of Work, що працює за допомогою Chainweb — протоколу, який забезпечує безпеку та пропускну здатність. Мережа Kadena об’єднає публічні застосування, приватні блокчейни та інші взаємодіючі мережі в одному місці, стимулюючи трафік до комп’ютера з високою пропускною здатністю, що є серцевиною публічного блокчейну Kadena.

Що робить Kadena унікальним?

Kadena вирішує проблеми Ethereum і вже сьогодні надає функції, які інші блокчейни лише почали включати в свої дорожні карти, зокрема формальну перевірку, взаємодію, масштабованість тощо. Kadena уже запущена і готова до негайного розгортання промислових блокчейн-додатків.

Яка історія Kadena?

Програмне забезпечення для бізнесу Kadena сьогодні використовується великими компаніями у галузях фінансів, охорони здоров’я та страхування, водночас даючи можливість розробникам з чіткою візією переходити безпосередньо від ідеї до продукту. З запуском публічного блокчейну Kadena ця система підтримуватиме розробку блокчейн-додатків — від приватних до публічних і всього, що знаходиться посередині.

Що далі для Kadena?

Застосування, що обробляють величезні обсяги транзакцій у високої пропускної здатності та масштабованій мережі Kadena, будуть виконувати код своїх смарт-контрактів за допомогою нативного токену Kadena. Чим більше застосувань приєднуватиметься до мережі Kadena або взаємодіятиме з нею, тим більше смарт-контрактів буде виконано, і тим вище стане корисність токену Kadena.

Для чого можна використовувати Kadena?

Токен Kadena (KDA) — це цифрова валюта, яка використовується для оплати обчислень у публічному блокчейні Kadena. Подібно до ETH у Ethereum, KDA у Kadena є токеном, за допомогою якого майнери отримують винагороду за видобуток блоків у мережі, а також платою за транзакції, яку сплачують користувачі, щоб їхні транзакції були включені до блоку.

Яка зараз ціна Kadena?

Kadena (KDA) торгують за ₴0.2152535880221136960000, що відображає зміну ціни на рівні 1.55% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Kadena у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують KDA сьогодні?

За останні 24 години KDA зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Kadena?

Сьогодні в обігу знаходиться 338586083.5196 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг KDA?

Наразі Kadena займає ринковий рейтинг №2381 з ринковою капіталізацією ₴72921028.83267833280000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Kadena за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 1.55% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Kadena порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad KDA демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.