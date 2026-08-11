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Поточна ціна Kadena сьогодні становить 0,00488444 USD. Ринкова капіталізація KDA становить 1 654 692 USD. Відстежуйте оновлення цін KDA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kadena сьогодні становить 0,00488444 USD. Ринкова капіталізація KDA становить 1 654 692 USD. Відстежуйте оновлення цін KDA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Kadena (KDA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KDA до USD:

$0,00488469
$0,00488469$0,00488469
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kadena (KDA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:31:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kadena

Поточна ціна Kadena (KDA) сьогодні становить $ 0,00488444, зі зміною 1,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KDA до USD становить $ 0,00488444 за KDA.

Kadena наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 654 692, з циркуляційною пропозицією у 338,59M KDA. Протягом останніх 24 годин KDA торгувався між $ 0,00480924 (мінімум) та $ 0,00508291 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 27,64, тоді як історичний мінімум — $ 0,0033634.

У короткостроковій динаміці KDA змінився на -0,17% за останню годину та на +28,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,07K.

Ринкова інформація щодо Kadena (KDA)

$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M

$ 6,07K
$ 6,07K$ 6,07K

$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M

338,59M
338,59M 338,59M

338 586 083,5196
338 586 083,5196 338 586 083,5196

Поточна ринкова капіталізація Kadena — $ 1,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,07K. Циркуляційна пропозиція KDA — 338,59M, зі загальною пропозицією 338586083.5196. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,65M.

Історія ціни Kadena у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00480924
$ 0,00480924$ 0,00480924
Мін. за 24 год
$ 0,00508291
$ 0,00508291$ 0,00508291
Макс. за 24 год

$ 0,00480924
$ 0,00480924$ 0,00480924

$ 0,00508291
$ 0,00508291$ 0,00508291

$ 27,64
$ 27,64$ 27,64

$ 0,0033634
$ 0,0033634$ 0,0033634

-0,17%

+1,56%

+28,34%

+28,34%

Історія ціни Kadena (KDA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kadena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kadena до USD становила $ -0,0008814343.
За останні 60 днів зміна ціни Kadena до USD становила $ -0,0013450394.
За останні 90 днів зміна ціни Kadena до USD становила $ +0,000000000399312806.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,56%
30 днів$ -0,0008814343-18,04%
60 днів$ -0,0013450394-27,53%
90 днів$ +0,000000000399312806+0,00%

Прогноз ціни Kadena

Прогноз ціни Kadena (KDA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KDA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Kadena (KDA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kadena потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kadena у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KDA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kadena.

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Ресурс Kadena (KDA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

CoinList LaunchpadKadena EcosystemLayer 1 (L1)

Про Kadena

Що таке Kadena?

Kadena запускає одну з перших у світі справжніх масштабованих блокчейнів, готових до використання в прикладних застосуваннях. Публічний блокчейн Kadena — це плетений протокол із високою пропускною здатністю на основі Proof of Work, що працює за допомогою Chainweb — протоколу, який забезпечує безпеку та пропускну здатність. Мережа Kadena об’єднає публічні застосування, приватні блокчейни та інші взаємодіючі мережі в одному місці, стимулюючи трафік до комп’ютера з високою пропускною здатністю, що є серцевиною публічного блокчейну Kadena.

Що робить Kadena унікальним?

Kadena вирішує проблеми Ethereum і вже сьогодні надає функції, які інші блокчейни лише почали включати в свої дорожні карти, зокрема формальну перевірку, взаємодію, масштабованість тощо. Kadena уже запущена і готова до негайного розгортання промислових блокчейн-додатків.

Яка історія Kadena?

Програмне забезпечення для бізнесу Kadena сьогодні використовується великими компаніями у галузях фінансів, охорони здоров’я та страхування, водночас даючи можливість розробникам з чіткою візією переходити безпосередньо від ідеї до продукту. З запуском публічного блокчейну Kadena ця система підтримуватиме розробку блокчейн-додатків — від приватних до публічних і всього, що знаходиться посередині.

Що далі для Kadena?

Застосування, що обробляють величезні обсяги транзакцій у високої пропускної здатності та масштабованій мережі Kadena, будуть виконувати код своїх смарт-контрактів за допомогою нативного токену Kadena. Чим більше застосувань приєднуватиметься до мережі Kadena або взаємодіятиме з нею, тим більше смарт-контрактів буде виконано, і тим вище стане корисність токену Kadena.

Для чого можна використовувати Kadena?

Токен Kadena (KDA) — це цифрова валюта, яка використовується для оплати обчислень у публічному блокчейні Kadena. Подібно до ETH у Ethereum, KDA у Kadena є токеном, за допомогою якого майнери отримують винагороду за видобуток блоків у мережі, а також платою за транзакції, яку сплачують користувачі, щоб їхні транзакції були включені до блоку.

Яка зараз ціна Kadena?

Kadena (KDA) торгують за ₴0.2152535880221136960000, що відображає зміну ціни на рівні 1.55% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Kadena у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують KDA сьогодні?

За останні 24 години KDA зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Kadena?

Сьогодні в обігу знаходиться 338586083.5196 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг KDA?

Наразі Kadena займає ринковий рейтинг №2381 з ринковою капіталізацією ₴72921028.83267833280000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Kadena за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 1.55% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Kadena порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad KDA демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Kadena

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:31:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kadena (KDA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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