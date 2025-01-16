Сьогоднішня ціна Juice ($JUICE)

Поточна ціна Juice ($JUICE) сьогодні становить 0.147118 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $JUICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.65K USD

- зміна ціни Juice протягом дня — -14.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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