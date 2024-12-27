Сьогоднішня ціна Jim (JIM)

Поточна ціна Jim (JIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна JIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jim:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.87 USD

- зміна ціни Jim протягом дня — +2.19%

- циркуляційна пропозиція – 228.88B USD

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