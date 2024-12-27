Ціна Jester (JEST)
Поточна ціна Jester (JEST) сьогодні становить 1.28 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна JEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jester:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Jester протягом дня — +2.37%
- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jester до USD становила $ +0.02961228.
За останні 30 днів зміна ціни Jester до USD становила $ -0.6396956160.
За останні 60 днів зміна ціни Jester до USD становила $ -0.0185674240.
За останні 90 днів зміна ціни Jester до USD становила $ -2.4232218568943702.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02961228
|+2.37%
|30 днів
|$ -0.6396956160
|-49.97%
|60 днів
|$ -0.0185674240
|-1.45%
|90 днів
|$ -2.4232218568943702
|-65.43%
Останній аналіз цін Jester: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+2.37%
+21.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.
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