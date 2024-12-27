Сьогоднішня ціна Jester (JEST)

Поточна ціна Jester (JEST) сьогодні становить 1.28 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна JEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jester:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни Jester протягом дня — +2.37%

- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD

Отримуйте оновлення цін JEST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JEST.