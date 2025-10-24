Інформація щодо ціни Jeeteroo (JEET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00036414 $ 0,00036414 $ 0,00036414 Мін. за 24 год $ 0,00038847 $ 0,00038847 $ 0,00038847 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00036414$ 0,00036414 $ 0,00036414 Макс. за 24 год $ 0,00038847$ 0,00038847 $ 0,00038847 Рекордний максимум $ 0,00139124$ 0,00139124 $ 0,00139124 Найнижча ціна $ 0,00036414$ 0,00036414 $ 0,00036414 Зміна ціни (за 1 год) +0,93% Зміна ціни (1 дн.) +0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,17%

Актуальна ціна Jeeteroo (JEET) становить $0,00038623. За останні 24 години JEET торгувався між мінімумом у $ 0,00036414 і максимумом у $ 0,00038847, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JEET становить $ 0,00139124, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00036414.

Що стосується короткострокових результатів, то JEET змінився на +0,93% за останню годину, +0,38% за 24 години та на -3,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jeeteroo (JEET)

Ринкова капіталізація $ 119,45K$ 119,45K $ 119,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 388,23K$ 388,23K $ 388,23K Циркуляційне постачання 307,49M 307,49M 307,49M Загальна пропозиція 999 390 795,0 999 390 795,0 999 390 795,0

Поточна ринкова капіталізація Jeeteroo — $ 119,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JEET — 307,49M, зі загальною пропозицією 999390795.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 388,23K.