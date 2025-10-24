Інформація щодо ціни Jambo (J) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,052876 $ 0,052876 $ 0,052876 Мін. за 24 год $ 0,054569 $ 0,054569 $ 0,054569 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,052876$ 0,052876 $ 0,052876 Макс. за 24 год $ 0,054569$ 0,054569 $ 0,054569 Рекордний максимум $ 0,910484$ 0,910484 $ 0,910484 Найнижча ціна $ 0,051248$ 0,051248 $ 0,051248 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) +0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,91%

Актуальна ціна Jambo (J) становить $0,05402. За останні 24 години J торгувався між мінімумом у $ 0,052876 і максимумом у $ 0,054569, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум J становить $ 0,910484, тоді як його історичний мінімум — $ 0,051248.

Що стосується короткострокових результатів, то J змінився на +0,03% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -24,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jambo (J)

Ринкова капіталізація $ 8,67M$ 8,67M $ 8,67M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,82M$ 53,82M $ 53,82M Циркуляційне постачання 161,01M 161,01M 161,01M Загальна пропозиція 999 999 753,8045198 999 999 753,8045198 999 999 753,8045198

Поточна ринкова капіталізація Jambo — $ 8,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція J — 161,01M, зі загальною пропозицією 999999753.8045198. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,82M.